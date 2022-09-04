Bursa'da dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

İnegöl'e bağlı kırsal Akhisar Mahallesi'nde, iddiaya göre, dedesinin ilaçlarını içen 2 yaşındaki Kıvanç Ş. baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden çocuğun ailesi özel araçla Kıvanç Ş'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede ilk tedavisi yapılan 2 yaşındaki çocuk, daha sonra tedbir amaçlı Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

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