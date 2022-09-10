Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler E.U. (45), F.D. (69) ve S.Ö'nün (40) evlerinde ve kullanımda bulunan arazilerde yasa dışı kenevir ektiklerini, kurutarak sattıklarını belirleyerek operasyon başlattı.



Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda boyları 2 ila 2,5 metre olan 92 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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