Bursa'da sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da "Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği Bursa Şubesince Bursa İl Müftülüğünün de destekleriyle yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ulu Cami'de "Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz" programına dernek üye ve gönüllülerinin yanı sıra öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Program sonunda katılımcılara çorba ikramın bulunuldu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.