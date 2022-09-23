İnegöl'de "Kedi ve Köpek Güzellik Yarışması" düzenlenecek

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında "Kedi ve Köpek Güzellik Yarışması" düzenlenecek.



İnegöl Belediyesi ile İnegöl Kent Konseyi Hayvan Çalışma Grubu iş birliğinde ilçede ilk kez gerçekleştirilecek yarışma, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla 2 Ekim Pazar günü Hikmet Şahin Kültür Parkı Amfi Tiyatro karşısındaki alanda yapılacak.



Yarışmada; tüy bakımı, tırnak bakımı, diş bakımı, genel temizlik ve bakım, huy ve mizacı ile boy-kilo oranı üzerinden uzman jüri tarafından değerlendirmelerde bulunulacak.



Kedi ve köpek kategorilerinde birincilere 1500'er lira, ikincilere 1000'er lira, üçüncülere ise 500'er lira ödül verilecek.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada, tüm hayvanseverleri can dostlarıyla beraber ödüllü güzellik yarışmasına katılmaya davet etti.



Yarışmaya katılmak isteyenlerin 23-30 Eylül tarihlerinde İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine başvurması gerekiyor.

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