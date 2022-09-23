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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Gastronomi Festivali başladı

AA

Bursa Gastronomi Festivali başladı

BURSA (AA) - Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da bu yıl ilk kez düzenlenen Gastronomi Festivali başladı.

Merinos Parkı'ndaki festivalde, kent lezzetlerinin tanıtıldığı stantların yanı sıra yemek yarışmaları ve çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Festivalin açılışında konuşan Vali Yakup Canbolat, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın mutfak kültürünün günümüze kadar ulaştığını söyledi.

Dünya mirası tarihi çarşıların isimlerinde bile Bursa'nın mutfağının detayını ve yemeğe verilen önemin gösterildiğini belirten Canbolat, kentte ayrıca önemli sebze ve meyve çeşitlerinin yetiştirildiğini anlattı.

Canbolat, Bursa'ya özgü lezzetlere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihin her döneminde göçlerle, mübadele gibi nüfus değişimleriyle farklı kültürleri buluşturan Bursa'yı Balkanlar, Orta Asya ve Anadolu'nun her bölgesinden kendisine yurt edinenler mutfak kültürleriyle farklı lezzetleri aynı sofrada paylaşarak kültür mirasını zenginleştirmişlerdir. Köftecisinden cantık dükkanına kadar içinde her lezzeti bulabileceğimiz Kayhan Çarşısı, gastronomik alışveriş merkezlerinin ilki kabul edebileceğimiz özelliğe sahiptir. Tarihi 1867'ye kadar dayanan yapılışı, pişirme şekli ve sunumuyla kült bir kültürün ürünü olan İskender kebap denilince Bursa, 'Bursa' denilince İskender kebap akla gelmektedir. Uludağ eteklerindeki kestane ağaçlarından toplanan kestanelerle ün salan kestane şekeri 1930 yılından bu yana Bursa ile birlikte anılmaktadır."

Bu festivalle Bursa'ya özgü ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığının artmasını dileyen Canbolat, böylelikle kentin mutfak zenginliklerinin turizm için çekim gücü oluşturacağını ifade etti.

- Cantık, cevizli lokum, kestane şekeri, Bursa kebabı, pideli köfte...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın "ipeksi" lezzetlere sahip olduğunu vurguladı.

Aktaş, Bursa'nın Türk mutfağına armağan ettiği birçok yemek ve tatlıyla tanındığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bursa yemeklerinin namı Türkiye'nin dört bir yanına yayılmasının yanı sıra yurt dışında da mutfağımız yer almaktadır. Bursa olarak farklı kategorilerde coğrafi işaretli ürünlere de sahibiz. Cantık, cevizli lokum, kestane şekeri, Bursa kebabı, pideli köfte, Bursa siyah inciri, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa şeftalisi, Gemlik zeytini, deveci armudu, Hasanağa enginarı, Karacabey soğanı, Kemalpaşa tatlısı, Gedelek turşusu, İnegöl köfte, İznik Müşküle üzümü coğrafi işaretli ürünler arasında. Bu festivalle amacımız hem Bursa'nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak hem de turizmimizin canlanmasına ve ona destek vermek. Çünkü gastronomi demek aynı zamanda turizm demektir. İnanıyorum ki festivalimiz Bursa'nın gastronomi alanındaki gelişimini, ülkemizin her bir yanından gelen akademisyenlerin, şeflerin, kanaat önderlerinin ve Bursalıların desteğiyle geliştireceği çok önemli bir fırsat olacak."

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise Bursa'nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, zengin kültür birikimine sahip şehirlerden olduğunu belirtti.

Türkiye'nin aslında bir gastronomi cenneti olduğuna dikkati çeken Gözgeç, "Bursa'nın ayrı bir yeri var. İnşallah Gastronomi Festivali'yle aslında biz medeniyetlerimizden, kültürümüzden, geleneğimizden süzülen tecrübeleri göreceğiz. Belki kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri de keşfedeceğiz. Geçmişimizden, geleneğimizden aldığımız güçle geleceğe ilham olacak, yeni lezzetleri keşfedeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından kent protokolü festival alanındaki stantları gezdi.

Yarışma, eğitim, çalıştay, panel, söyleşi, konser ve gösteri gibi birçok etkinliğin düzenleneceği festival 25 Eylül'de sona erecek.

Açılışa, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç, Osman Mesten, Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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