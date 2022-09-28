AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Durmuş'un dedesi yaşamını yitirdi

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BURSA (AA) - AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un dedesi Şükrü Ak (86), geçirdiği trafik kazasında yaralanmasının ardından tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.



Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde 21 Eylül'de Şükrü Ak idaresindeki elektrikli bisiklete, Emre Y'nin kullandığı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Şükrü Ak tedavi gördüğü hastanede 6 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ak'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İshakpaşa Camisinde kılınacak cenaze namazını müteakip Orhaniye Mezarlığında defnedilecek.

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