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CHP'li yöneticiler ile belediye başkanları Bursa'da enerji ve iklimi konuştu

AA

CHP'li yöneticiler ile belediye başkanları Bursa'da enerji ve iklimi konuştu

BURSA (AA) - CHP'nin "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları Belediyeler Buluşması"nın üçüncüsü, Bursa'da gerçekleştirildi.

Partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'ndeki etkinliğin açılışında, iklim kriziyle ilgili geçmişte neler kaybettiklerini düşündüklerinde durumun vehametini gördüklerini söyledi.

Tüketimin arttığını dile getiren Torun, "Eskiden teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Bu kadar fazla tüketmiyorduk. Bu kadar elbise de tüketmiyorduk. Araçlar bu kadar fazla değildi yani doğayı kirletecek olan egzoz gazı da bu kadar yoktu. Düşündüğümüzde aslında eskiden daha da mutluyduk ama yaşam konforumuz arttıkça maalesef bedeli de sorumluluğu da daha fazla artmaya başladı." dedi.

Torun, tüm bu konuları ele alacakları bir tarım çalıştayı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Belediyelerinin temiz enerji üretmek için yoğun gayret gösterdiğini belirten Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl haziran ayında Parti Meclisimizde, Yerel Yönetimler Politika Belgemizi kabul ettik ve o belgemizde de sürdürülebilir yerel yönetim başlıklı bir rapor ortaya koyduk. Burada da aslında en önemli konulardan biri yerel yönetim hizmetlerinin sürdürülebilir kılınması maddesiydi. Üç maddeden biri buydu ve burada da üç alt başlıkta da bunu topladık. Çevre, yerel kalkınma ve akıllı şehirler, bu bizim vizyonumuz. Şu anda yeni bir yerel yönetimler yasası için de yoğun bir çalışma içindeyiz."

Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise dünyada yaşanan gıda krizinin de iklim kaynaklı bir kriz olduğunu vurguladı.

Orman yangınlarının iklim krizi nedeniyle arttığına dikkati çeken Öztunç, "Orman yangınları büyük oranda insan eliyle yaşanıyor ama son iki yıldır, özellikle geçtiğimiz yıl Antalya'da ve Marmaris'te yaşanan yangınların Akdeniz çanağında bulunan ülkemizde küresel ısınmadan kaynaklandığı, kuru hava, nemsiz hava, sıcaklar bundan kaynaklandığı bilim insanları tarafından da anlatılıyor. Tüm bunlar insanoğlunun yaşamını olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztunç, iktidara gelmeleri halinde çevre, iklim değişikliği ve şehir konularında ayrı bakanlıklar kuracaklarını, tarım ve ormanı da birbirinden ayıracaklarını kaydetti.

Kahramanmaraşlı olduğunu hatırlatan Öztunç, "Afşin-Elbistan Termik Santrali var Elbistan'da. Bildiğiniz insanoğlunun üzerine zehir saçılıyor. Bildiğiniz kül yağıyor. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur siyah kar ama Afşin'de kar siyah yağar. Bu da iklim krizinin sebeplerinden biridir işte. İnşallah iktidara geldiğimizde Türkiye'de çevre sorunlarının çözüme ulaşacağını öngörüyoruz." sözlerini sarf etti.

- "Üniversite-sanayi iş birliği de son derece önemli"

Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da dünyanın enerji ve iklim konularını tartıştığını belirtti.

Nilüfer ilçesinde enerji kooperatifi kurduklarını aktaran Akın, şunları dile getirdi:

"Türkiye'de hem büyük bir enerji krizi hem de iklim krizi ve pahalılıkla karşı karşıyayız. Tabii yaşanabilir bir dünya için hem enerjide hem de tarımda sürdürülebilirlik şart. Bunu da nasıl yapıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisinin sürdürülebilir politikalarıyla. Size şunu net olarak söyleyeyim. Temiz, yenilenebilir enerjiyle, gıdayla, tarımla ve iklim krizinden kurtulan bir Türkiye'yi oluşturmak için biz arkadaşlarımızla birlikte hazırız. Şu anda Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var maalesef. Fakat buna rağmen bütün dünya ülkeleri özellikle Avrupa ülkeleri Avrupa Yeşil Mutabakatı'na sahip çıkıyor."

Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yaptıklarını bildiren Akın, bu konuda kendi belediyelerinin projeler ürettiğini anlattı.

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise kalkınma stratejileri konusunda çalışmaları olduğu bilgisini verdi.

Sürdürülebilirliğin en önemli aşamasında temiz enerji ve iklim eylemleri konularına yer verdiklerine değinen Karabıyık, "Bu süreç içinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin çok büyük sorumlulukları var ve bu sorumlulukların farkında olarak belediyelerimiz son derece önemli çalışmalar yapıyor. Üniversite-sanayi iş birliği de son derece önemli. Çalışmalara ışık tutulacaksa hem yerel yönetimler hem de üniversiteler bu çalışmalara katkı koymak durumundalar." diye konuştu.

CHP Bursa milletvekillerinin de katılımcılara seslendiği program, belediye başkanlarının sunumlarına yer verilen oturumlarla devam etti.

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