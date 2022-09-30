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TBMM Başkanı Şentop 4. Dünya Göçebe Oyunları etkinlik alanını ziyaret etti

AA

TBMM Başkanı Şentop 4. Dünya Göçebe Oyunları etkinlik alanını ziyaret etti

BURSA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarının yerleşkesine ziyaret gerçekleştirdi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" temasıyla organize edilen etkinlik devam ediyor.

Etkinlik alanını ziyaret eden Şentop, Azerbaycan Karabağ Halk Dansları Topluluğu'nun atlı gösterisini izledi.

Daha sonra oba çadırlarının bulunduğu alana geçen Şentop, Bursa Büyükşehir Belediyesinin çadırında Bursa ipeği hakkında bilgi aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çadırını da ziyaret eden Şentop'a "50 Peynirli Şehir Balıkesir" ve "Zeytin Ülkesi Balıkesir" kitapları hediye edildi.

Şentop, ülke otağları bölümünde Katar çadırına geçti. Katarlı yetkililerce karşılanan Şentop, Katar kültüründe önemli bir yere sahip olan ve evcilleştirilen bir şahini eline alarak fotoğraf çektirdi.

Stantları tek tek gezen Şentop, ok atışı gerçekleştirdi. Şentop "Evrensel Lezzetler" bölümünde ise çeşitli ülkelerin lezzetlerinden tattı.

İznik Gölü'nün kıyısındaki izcilerle de bir araya gelen Şentop öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alandaki tüm bölümleri ziyaret eden Şentop'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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