Mudanya'da Mütarekesi'nin 100. yılında kitap tanıtımı ve sergi açılışı

BURSA (AA) - Mudanya’da Mütarekesi’nin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Barışın Yüzü Mudanya” kitabı tanıtılarak, dönemin gazeteleri ve Mütareke Müzesi arşivinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda Mudanya Belediyesince düzenlenen etkinlikte, bu yıl ilk kez Ulusal Barış Yolu Ödülü verileceği de açıklandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, mütarekenin üzerinden bir asır geçtiğini hatırlattı.

Türkyılmaz, “Cumhuriyet değerlerinin coşkuyla yaşandığı, her sokağında huzur, sevgi, saygı ve mutluluk rüzgarı esen Mudanya’da barış ve kardeşliğe atılan imzayı 100 yıl sonra hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet'in önsözünün yazıldığı Mudanya’da 'Her şey barış aşkına' diyoruz. 100 yıl önce Mudanya Mütarekesi ile atılan barış ve kardeşlik imzasının ışığında, bugünden geleceğe bir miras bırakmak adına çok değerli yazarlarımızın da katkılarıyla Mudanya’dan ikinci yüzyıl için barış çağrısı yapıyoruz.” diye konuştu.

Kitap tanıtımının ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.



Etkinliğe “Barışın Yüzü Mudanya” kitabının yayın danışmanı Erol Mütercimler, editörü Doç. Dr. Mine Ersevinç, yazarlarından Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa ve Raif Kaplanoğlu katıldı.



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