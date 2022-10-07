Bursa'da bazı öğrencileri arıların soktuğu okulda eğitime ara verildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulda, 15 öğrenciyi arıların sokması nedeniyle eğitime ara verildi.

Teneffüs saatinde Ertuğrulgazi Ortaokulunun bahçesine çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçtaki yaban arısı yuvasına sopayla vurdu.

Çevreye dağılan arılar, 15 öğrenciyi soktu. Öğretmenlerin durumu bildirmesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocukları İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Eğitime bugün için ara verilen okuldaki öğrenciler, evlerine gönderildi.

Okulda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldığı, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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