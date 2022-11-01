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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Bursa Milletvekili Esgin, Karacabey'deki yatırımları anlattı

AA

AK Parti Bursa Milletvekili Esgin, Karacabey'deki yatırımları anlattı

BURSA (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, son dönemde Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

İlçede ziyaretlerde bulunan Esgin, Karacabey Ziraat Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, Karacabey-Boğaz yolundaki çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Esgin, ilçe turizmi için oldukça önemli bir yatırımı daha hayata geçirdiklerini belirterek, "Sizi 20 kilometreye sahip sahil şeridine bu yol ulaştıracak. Dünyanın en güzel ıhlamur ormanlarına, longoza ulaştıran da bu yoldur. Boğaz yolunun yapılması ile ilgili 8 bin 600 imza toplandı ve halkımız beklentisini net olarak ortaya koydu. Ulaşım demek, o bölgenin gelişimi demektir. Çok şükür bu önemli yatırımı hizmete sunduk." dedi.

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) vizyon bir proje olduğunu vurgulayan Esgin, 150 bin kişilik istihdam sağlayan bu dev yatırımın Karacabey'in ev sahipliğinde yapıldığını dile getirdi.

Karacabey'in 5,4 milyar lira tarımsal hasılasının bulunduğunu, 1 milyon ton domates üretimi ile tarımın adeta merkezi olduğunu anlatan Esgin, şöyle devam etti:

"İlçemiz tarımı adına mutlaka yapılması gereken Karacabey-Okçugöl yolu yani ova köyleri yolunda çalışmalar sürüyor. Merhum Milletvekilimiz Ali Koyuncu ile başlatılan, Sayın Vekilimiz Önder Matlı ile devam ettirilen bu yolu kısmetse biz bitireceğiz. Tarımsal potansiyeli olan bu yolla ilgili toprak işleri tamamlandı, üst cephe işlemleri kaldı. Çalışmalara ilkbaharda başlayıp, yaz aylarıyla tamamlayacağız. Bunun yanı sıra Uluabat Mahallemize yapılması elzem olan alt geçidi de bitirdik. Hükümetimizin konut projesi oldukça önemli. Çünkü Bursa'ya yapılacak 8 bin 500 konutun yarısı Karacabey’de olacak. Bununla birlikte hızlı tren projesi de çok önemli bir yatırımdır. Bizden en çok beklenen hizmetti. 200 kilometrelik hat üzerine kurulacak olan bu yatırımın, Bursa gibi sanayi üretiminin yoğun olduğu bir şehirde olması Karacabey için de ayrıca değerlidir. Çünkü TEKNOSAB ile Taşlık Mahallemize de tren istasyonu kurulacak. İşte Karacabey’imiz bu dev hizmetler sayesinde hem ulaşım ağlarının merkezi haline gelecek hem tarımın ve tarıma dayalı sanayinin merkezi olacak hem de turizmin parlayan yıldızı olarak gösterilecek."

- Baraj, altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarında yapılan çalışmalar

Esgin, Gölecik Barajı ile ilgili sorunların giderildiğini ve yapımının devam ettiğini, Bandırma'nın bazı kırsal mahallelerinin de faydalanacağı Yeşildere Sulama Barajı’nda yüzde 80 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Karacabey Belediyesinin uyum içinde çalışarak ilçede önemli projelere imza attığını, özellikle kanalizasyon ve altyapı sorunlarını çözüme kavuşturduklarını kaydeden Esgin, şöyle konuştu:

"Bazen kanalizasyon ve altyapı çalışmalarından dolayı halkımıza bazı rahatsızlıklar verildi, ancak vatandaşlarımızın sabrına teşekkür ediyoruz. Bu noktada 61 kilometre su imalatı ile 18 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu imalatı sadece bir yılda yapıldı. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi ihalesini kısa sürede bitireceğiz. Yine Karacabey'e biyolojik arıtma tesisi yapacağız. Karacabey’e sadece 4 yılda 20 kilometrelik sıcak asfalt döküldü. 150 kilometre de sathi kaplama çalışması yapıldı ama bu yollar sıcak asfalta uygun gerçekleşiyor. İlçemize 300 milyon liranın üzerinde son 4 yılda yol yatırımı gerçekleşti. Ayrıca çoğu kırsal mahallemize 180 bin metrekarelik parke taşı hizmetimiz yapıldı. Kırsal mahallelere parke taşları döşenmeye devam edilecek. ‘Spor şehri Karacabey’ hedefiyle çıkılan bu yolda 100’lerden 7 binin üzerinde lisanslı sporcu sayısına ulaşıldı. Spora yönelik çalışmalar kapsamında spor salonları, çim sahalar, çok amaçlı basketbol, futbol ve tenis kortları, açık yüzme havuzu, Gençlik Merkezi hizmetlerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Ziraat Odamızın hizmet binası açılışında Orman İşletme Müdürlüğü sözümüzü yerine getirdik. Bu Karacabey adına önemli bir gelişmeydi. İlçe Devlet Hastanemizin hasta yatak kapasitesi 158’e çıkarıldı. Hekim eksikliğimiz gideriliyor. Buradan bir müjde daha vereyim; Karacabey Devlet Hastanesinin ihtiyacı doğrultusunda bir kadın doğum, bir üroloji ve bir de nöroloji uzmanı gelecek ve yakın zamanda ilçemizde göreve başlayacak. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezine diş merkezi kazandıracağız. Bunların dışında ‘devlet-millet el ele anlayışı’ ile eğitim yatırımlarımız da devam ediyor. İlçemize yeni okullar kazandırırken, mevcut okulların inşaatları da tüm hızıyla sürüyor."

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise merkezi arıtma tesisi sorunu da çözüldüğünde sorunsuz bir ilçe olacaklarını aktardı.

Basın toplantısında, AK Parti İl Başkan Vekili Nureddin Arif Kurtulmuşlar, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, partinin ilçe yöneticileri, belediye meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile muhtarlar hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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