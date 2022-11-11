Mustafakemalpaşa'da fidan dikim etkinliği düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Kadirçeşme Mezarlığı karşısındaki bir hektarlık alanda gerçekleştirilen etkinliğe, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, Emniyet Müdürü Rıza Dinç, Orman İşletme Müdür Yardımcıları Abdullah Bahçeci ve Engin Çakşır, TEMA sorumlusu Rasim Balaban, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve doğaseverler katıldı.

El birliği ile toprakla buluşturulan 1200 fidana can suyunun verildiği ağaçlandırma seferberliğinde, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara fidan hediye edildi.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü, 2021 yılında gerçekleştirdiği orman ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında 100 bin kızılçam, 5 bin lavanta, 1000 biberiye, 1000 adaçayını doğaya kazandırdı. 2 bin 700 hektarlık potansiyel sahası bulunan ve özellikle kırsal Akçapınar, Dorak, Onaç, Kadirçeşme, Taşpınar ve Çördük mevkilerinde defne için ise Orman İşletme Müdürlüğü önceki yıllarda 763 hektar alanda iyileştirme çalışması yaptı.

Orman İşletme Müdürlüğü, 2022 yılı sonuna kadar defne, kızılçam, biberiye, ekinezya ve fıstık çamını içeren 300 bin fidanı ilçenin birçok bölgesinde toprakla buluşturmayı hedefliyor.



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