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Harmancık'ta ekolojik köprü inşaatına başlandı

AA

Harmancık'ta ekolojik köprü inşaatına başlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince ekolojik köprünün yapımına başlandı.

Harmancık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğaya zarar vermeyen, normal betonarme köprü imalatlarından yüzde 75 daha az karbon emisyonuna sahip çelik menfez köprü Bekdemirler Mahallesi'nde inşa ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Mahallemizin ihtiyacı olan iki gözlü 48 metrekare büyüklüğünde, 16 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde çelik menfez yüzde 100 geri dönüştürülebilir köprümüzü mahallemize uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik yapıların inşa sürecinin diğer yöntemlere göre daha kısa olduğunu belirten Aktaş, daha az enerji ve fosil yakıt tüketimiyle ülke ekonomisine katkı sağlayarak daha temiz bir çevre imkanı sunduğunu aktardı.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ise bu çalışmadan dolayı Aktaş ve proje ekibine teşekkürlerini sundu.


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