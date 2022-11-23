AK Parti'li Şen, "Bursa Kitap Günleri"nde söyleşiye katıldı

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "3. Bursa Kitap Günleri" kapsamında "Düşünmeye Cesaret Etmek" konulu söyleşiye katıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Şen, yaptıkları çalışmalarda farklı düşünmenin ve bunun gerektirdiği şekilde hareket etmenin üzerinde durduklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de sık sık "Akıl etmez misiniz." ifadesinin kullanıldığını hatırlatan Şen, "İnce ince düşünmekten, derin derin düşünmekten ve akletmekten, aklı kullanmaktan bahseder Cenabıhak. Aslında kadim medeniyetlerin süzme tabakaları aynı şeyleri söylüyorlar. Çünkü onlar da öyle ya da böyle vahye muhatap olan toplumlarla en azından muhatap olmuş toplumlar kendilerini değiştirdiler. Baktığınızda geçmiş medeniyetlerin süzme tabakalarında akıl, fikir, düşünce, bilme meseleleri hep var." dedi.

Şen, Türkiye'de insansız hava araçlarını yapanların, düşünmeye cesaret edip gayret gösteren kişiler olduğunu dile getirdi.

​​​​​​​Baykar'ın kurucusu merhum Özdemir Bayraktar'ın savunma sanayisine katkılarına değinen Şen, şöyle konuştu:

"Özdemir ağabeyi bilirim, evi Sarıyer'deydi, İkitelli tarafında da iş yeri ve orada yatardı. Çünkü gece yarılarına kadar çalışmış, yatıyordu orada. Düşünmeye cesaret etmeyince ne oluyor? Örnek vereyim; 300, 500, 1000 sene öncesini denemek zorunda kalıyoruz. O silahlardan biri Ukrayna-Rusya savaşında vuruldu, düştü ve onları kontrol eden radarlardan kayboldu. Ses yok, sinyal yok, 'Silahlı insansız hava aracımız gitti' diye düşündü Ukrayna. Üç saat sonra radara bir sinyal geliyor, sinyal üç saat önce düşen insansız hava aracından geliyor. Geliyor, kendini piste indiriyor. Peki o üç saatte ne oldu? Düşünmeye cesaret edince neler oluyor."

Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı'nın bilimin de teknolojinin de yüzyılı olduğunu sözlerine ekledi.

Program sonunda AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Şen'e 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa temalı tablo takdim etti.

Konuşmasının ardından Şen, okurları için "Zihin Çizgileri" adlı kitabını imzaladı.

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