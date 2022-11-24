Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 24 Kasım hediyesi öğretmenlerinin portreleri oldu

BURSA (AA) - Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin portre resimlerini çizdi.

Okulun Resim Alanı'ndan 55 öğrenci, farklı tekniklerle yaptıkları portre resimleri öğretmenlerine hediye etti.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Çakmak, yaptığı açıklamada, öğrencilerinden böyle bir hediye aldığı için gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu söyledi.

Portresinin çok güzel resmedildiğini belirten Çakmak, "Ela benim resmimi çizdi, çok da güzel çizdi. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Ela Naz Unutkan ise Çakmak'ın portresini kara kalem çalıştığını, öğretmenini en güzel şekilde resme yansıtmaya çabaladığını dile getirdi.

Unutkan, Öğretmenler Günü'nde bu hediyeyi vermenin kendisini çok mutlu ettiğini bildirdi.

- "Kendilerini daha iyi ifade edebildiği tekniklere yönelmelerini sağladık"

Bilgisayar Bilimi Öğretmeni Zehra Uzun, resmini ilk gördüğünde çok heyecanlandığını ve sevindiğini aktardı.

Öğrencisinin, çalışmasında kendi ifadesini yansıtabildiğini kaydeden Uzun, "Gözlerimi, saçlarımı yansıtabilmiş. Gerçekten bence çok güzel olmuş. Böyle bir hediye hiç almadım. Bu unutulmayacak Öğretmenler Günü hediyelerimden biri oldu. Bence hiçbir öğretmen daha önce böyle bir hediye almamış olabilir. Çok güzel bir proje. O yüzden Resim Alanı öğretmenlerine de çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Resmi yapan İrem Ekşi de öğretmeninin alanı bilgisayar olduğu için portre çalışmasını dijital olarak yaptığı bilgisini verdi.

Dijital çalışmaları çok sevdiğini vurgulayan Ekşi, "Bununla alakalı ilerlemek istediğimden dolayı ben de Zehra öğretmeni dijital çalışmak istedim. Onu tanımlamak için o yüz ifadesi, gülüş, o göz çevre çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Elif Ataman ise daha önce birçok kez portre çalışması yaptıklarını belirtti.

Öğretmenler Günü için bu projeye karar verdiklerini bildiren Ataman, "Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade edebildiği tekniklere yönelmelerini sağladık. Yani serbest teknik, kara kalem, dijital renkli teknik, guaj boya ya da yağlı boya gibi teknikler uygulandı. Öğrencilerin böyle adım adım ilerlediklerini görmek bizler için çok güzel bir övünç kaynağı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca okulda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Tiyatro Alanı öğrencileri şehit öğretmenleri konu alan gösterilerini gerçekleştirdi.

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