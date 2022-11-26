Kestel'de çevreyi kirleten hayvancılık işletmesi hakkında yasal işlem başlatıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhaniye Mahallesi yolunda pis kokuların olduğu ihbarının alınması üzerine bölgeye giderek araştırma yaptı.



Jandarma Çevre Koruma Timleri ve jandarma birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucu kokunun, bir çiftliğin hayvan alt sularını toprak zemin üzerinde açarak çukurda biriktirmesinden kaynaklandığı ve buradan taşan suların eski İnegöl yoluna aktığı tespit edildi.

İşletme sahibi M.D. hakkında düzenlenen tutanağın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

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