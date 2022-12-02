Adana'da cezaevinden izinli çıkarak Bursa'da 10 evi soyan zanlı yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bazı evlerin kapılarının kilitlerini kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Soğanlı, Alemdar, Sırameşeler, Küplüpınar, Fatih, Çiftehavuzlar ve Çirişhane mahallelerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 250 güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelinin O.Ç. (52) olduğunu tespit etti.

Zanlının, Adana'da cezaevinden izinli çıkarak Bursa'ya geldiği ve 10 ayrı adreste yaklaşık 900 bin lira maddi zararın bulunduğu hırsızlıkların faili olduğu belirlendi.

Polis tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının bazı evlere girmesi, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

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