Türk Dünyası Kültür Başkentliği Bursa'dan Azerbaycan'ın Şuşa kentine devredildi

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BURSA (AA) - 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinliklerinin kapanış programıyla "Kültür Başkentliği" unvanı Azerbaycan'ın Şuşa kentine devredildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın tempolu bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Bursa'nın emaneti güzel şekilde teslim ettiğini belirten Çam, kentte güzel etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.

Çam, Bursa'da unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bursa'nın anlamlı bir şekilde manevi ve tarihi yükü var. Sadece Orta Asya'da değil Balkanlar'da özellikle Bursa'nın çok önemli izleri var. Balkanlar'ın da Bursa'da çok özel izleri var. Afrika'da, Orta Doğu'da bütün coğrafyada inşallah bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Her faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Kültür başkenti unvanıyla artık asırlara salih bir şekilde bütün çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Balkanlar'daki son gelişmelere baktığımızda da Türkiye'nin bu kadar başarılı olması, tarihten gelen yansımasını hissettirmesinden dolayı birtakım Batılı dostlarımızı, müttefiklerimizi rahatsız ediyor ki, sürekli 'Batı Balkanlar' ifadesini kullanmaya çalışıyorlar. 'Batı Balkanlar' ifadesi oradaki Türk kimliğini, Müslüman kimliğini, tarihini ve köklerini görmeme üzerine kurulmuş bir korkunun yansıması ama korkunun ecele faydası yok tabiriyle ne yaparlarsa yapsınlar orada bir gerçek var. Oradaki değerlerimiz bütün Türk dünyasına yansıtıyor."

- "Şuşa hepimiz için çok önemli ve anlamlı bir yer"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de yaklaşık bir yıl önce güzel Bursa'yı Türk dünyası kültür bakanlarının ortak kararıyla kültür başkenti olarak seçtiklerini anımsattı.

Kadim kentin bu anlamlı unvanı layıkıyla taşıyacağı konusunda hiçbir kuşkularının olmadığını dile getiren Raev, şöyle devam etti:

"Şunu söylemeliyim ki Bursa, bu özel unvanı sadece taşımakla kalmadı, örnek teşkil edecek pek çok adım atarak, Türk Dünyası Kültür Başkenti programına yeni bir soluk getirdi. Bayrağı Karabağ'ın incisi, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkentimiz, can Azerbaycanı'mızın Şuşa şehrine devredeceğiz. Şuşa hepimiz için çok önemli ve anlamlı bir yer. Şuşa zaferi, geleceğimizi şekillendirme hususunda bizleri birbirimize sıkı sıkı bağlayan, şanlı ve kutlu bir sürecin sembolü oldu. Şimdi sıra zaferimizi tüm Türk dünyası ile birlikte kutlayarak onu ortak kültürümüzün zenginlikleri ile taçlandırmakta. TÜRKSOY olarak yeni kültür köprüleri inşa etmek üzere yorulmadan çalışacağımızın sözünü veriyoruz."

Bursa Valisi Yakup Canbolat da programa yurt içi ve dışından katılanlara teşekkür etti.

Bursa'nın Türk dünyasına başkentlik yapmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Canbolat, "Bu gurur ve heyecanla tüm Türk dünyasına layık bir kültür başkentliği yapmak için kolları sıvadık. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese bu kürsüden şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu akşam çok haklı ve mutlu bir gururu yaşadıklarını dile getirdi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak çok güzel organizasyonlara imza attıklarını ifade eden Aktaş, "Belki görevimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz ama biliyoruz ki biz bu unvanı kıyamete kadar Bursa olarak yaşayacağız. Aynı zamanda son daimi konsey de bize Türk Dünyası Kültür Başkentleri Koordinasyonu gibi bir görev de tevdi edildi. Ümit ediyorum ki yaptığımız tüm bu etkinlikler inşallah bundan sonraki süreçte Türk dünyasının daha da güçlenmesine vesile olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk dünyası ülkelerinin halk oyunları ekipleri performanslarını sergiledi.

Programın kapanışında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov'a Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü takdim etti.

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