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Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları

AA

Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları

BURSA (AA) - Atletizmde Bursa'da dün başlayan Salon Rekor Deneme Yarışmaları sona erdi.

Osmangazi Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 350'den fazla atlet mücadele etti.

Yıldız erkekler 1500 metre yarışında Utku Göler 3.49.86'lık derecesiyle, yıldız kadınlar 50 metre engelli yarışında Elif Ilgaz 7.25'lik derecesiyle, yıldızlar salon Türkiye rekorlarını kırdı.

Genç kadınlar 50 metre engelli yarışında Cansu Nimet Sayın 7.12'lik derecesiyle, 200 metre yarışında Sıla Koloğlu 20.04'lük derecesiyle yeni gençler salon Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Ayetullah Demir ise genç erkekler 50 metre engelli yarışında 6.62'lik derecesiyle, 60 metre engelli yarışında da 7.81'lik derecesiyle gençler salon Türkiye rekorlarını kırdı.

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