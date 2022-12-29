Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölyazı Mahallesi'nde yaşayan Ç.Ö. (47) ile N.Ö'nün (44) ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.

Zanlıları takibe alan ekipler, bu kişileri tarihi eserleri satmak isterlerken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden, 69 sikke, heykel, mühür, haç işaretli obje ve erkek figürü ele geçirildi. Ayrıca, Ç.Ö'nün üzerinde biri polis emeklileri derneği adına düzenlenen sahte tanıtım kartları bulundu.



Ele geçirilen parçalar, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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