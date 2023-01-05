BUÜ ile Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu elektrikli araçlar alanında işbirliği yapacak

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu arasında hibrit ve elektrikli araçlar alanında Ar-Ge ve teknolojik çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ, hibrit ve elektrikli araçlar konusunda Ar-Ge, teknoloji ve kapasite geliştirmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve bu kapsamda sürdürülebilir çözümler üretebilmek hedefiyle Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu ile işbirliği yapacak. Bu kapsamda hazırlanan protokole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Federasyon Başkan Vekili Mustafa Geç imza attı.

İmza töreninde konuşan Rektör Kılavuz, bilim, ilim ve bilginin hitap edeceği alanların oluşturulması ve bu doğrultuda kullanılmasının büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Yapılan işbirliğinin, bu birikimin hayata geçirilmesi anlamını taşıdığını aktaran Kılavuz, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm ve değişimden geçiyor. Elektrikli ve hibrit araç teknolojileri her geçen gün gelişim kaydediyor. Üniversite olarak bizler de bu dönüşüme yakından takip ediyor ve yakından ilgileniyoruz. Bu anlamda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'muz ve Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu'muzda Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri Programlarını hayata geçirdik. Ülkemizin gururu olan Togg henüz yollara çıkmadan önce, biz bu konuda teknik servis desteği verecek nitelikli personeli mezun etmiş olduk. İşbirliğimizin çok hayırlı sonuçlara vesile olacağına gönülden inanıyorum. İlgi ve destekleri için federasyon yöneticilerine teşekkür ediyoruz."

Mustafa Geç ise yaklaşık 180 bin esnafa hizmet eden bir federasyon olduklarını ve üyeleri arasında otomotiv sektörünü temsil eden yüzlerce esnaf bulunduğunu belirtti.

Federasyonlarında 33 meslek dalı bulunduğunu, ağırlığını ise otomotiv sektöründe hizmet veren işletmelerin oluşturduğunu bildiren Geç, şu ifadeleri kullandı:

"Artık günümüzün konusu elektrikli araçlar. Bu konuda bizler de ülkemize ve sektöre katkı sağlamak istiyoruz. Bunun en akılcı yolunun da üniversitelerle işbirliği yapmak olduğunu biliyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile bir protokol imzalamak ve bu doğrultuda projeler geliştirmeyi uygun bulduk. Türkiye genelindeki tüm esnaf arkadaşlarımıza değerli hocalarımızın önderliğinde bu konuyu anlatmak ve hep birlikte elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Geleceğin sektörüne bir nebze olsun katkımız olursa, kendimizi mutlu hissedeceğiz. Misyonumuzu yerine getirmiş olacağız. Üniversitemizin de bu isteğimizi kabul etmesi ve bizlerle protokol imzalamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz."

İmza töreninde, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, federasyon temsilcileri, okul yönetimi ve akademisyenler hazır bulundu.

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