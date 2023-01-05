Bursa Teknik Üniversitesi'nde genel sekreterlik devir teslim töreni yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Genel Sekreter Vekili Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak, görevini Selim Uzun'a devretti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, genel sekreterlik makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Çağlar, üniversitelerde idari anlamda en önemli görevin genel sekreterlik makamı olduğunu ifade etti.

Görevi üstlenen Selim Uzun'un bu görevi en iyi şekilde yürüteceğini belirten Çağlar, "BTÜ'yü gerek akademik gerek idari anlamda daha yukarılara taşımak ve daha iyi hale getirmek için çalışmalarımıza birlikte var gücümüzle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çağlar, Bayrak'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti, Uzun'a da görevinde başarı diledi.

Görevini devreden Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak ise hiçbir makamın ebedi olmadığını vurgulayarak, "Çok nitelikli akademik ve idari kadroya sahip olan üniversitenin tüm idari personeli ve daire başkanlıklarıyla son derece uyumlu bir şekilde çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Bayrak, Genel Sekreter Vekilliği görevi sırasında kendisine destek olan idari personele teşekkür etti ve Selim Uzun'a görevinde başarılar diledi.

Selim Uzun ise "Üniversitede hakim olan uyumlu iş birliği ortamının devam etmesi için rektör ve rektör yardımcılarımızla koordineli olarak, rektörümüzün öngördüğü doğrultuda gereken katkıyı sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Uzun da Bayrak'a katkıları için teşekkür etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Genel Sekreter Yardımcıları Kenan Menteşe, Azam Ay ve Yener Emer'in de katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.





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