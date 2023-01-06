BBDSO'dan "Armonika'nın Büyüsü-Türkiye Prömiyeri" konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından gerçekleştirilen "Armonika'nın Büyüsü-Türkiye Prömiyeri" konserinde armonika sanatçısı Gordon Lee sahneye çıktı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Matthew Corey​​​​​​​ yönetti. Konserde, geçirdiği epilepsi krizi sonucu hayatını kaybeden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan BBDSO'nun keman sanatçısı Gizem Yıldıran için sahne kenarındaki fotoğraf önüne çiçek bırakıldı. Gecede solist Gordon Lee, "Armonika Konçertosu" ve "Romance for Armonika" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi. Konser sonunda müzisyenler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

