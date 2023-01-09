MÜSİAD Bursa Şubesinin genel kurulu 16 Ocak'ta yapılacak

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BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin 22'nci genel kurulu 16 Ocak'ta yapılacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 16 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da yapılması planlanan kongreye MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da katılacak.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ocak'ta yapılacak kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

İki dönemdir yürüttüğü başkanlık görevini bu kongreyle devredeceğini belirten Alpay, bayrağı daha ileriye taşıyacak yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

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