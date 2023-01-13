Bursa'da üniversitede okuyan öğrenciler yararına konser düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa'da Yarına Şans Ver Kulübünce (YASAV) Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Bölümü'nde okuyan öğrenciler yararına konser verildi.

YASAV tarafından düzenlenen "Bursa'da Bir Gezek Akşamı" konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konsere gelen sanatseverlere yanlarında getirdikleri kitap karşılığında konser bileti verildi.

YASAV üyelerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi.

Geceden elde edilen konser geliri ve kitaplar, üniversite öğrencilerine bağışlanacak.



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