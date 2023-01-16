Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa'da meslek lisesi ziyaretinde konuştu:

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin yurt dışına ihracat yaptığını belirterek "Artık Türkiye'de mesleki eğitim sorunu büyük oranda çözüldü. İnşallah 2023 yılında da tüm paydaşlarımızla birlikte çok daha farklı açılımlarla, mesleki eğitimi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Bakan Özer, atölyeleri gezdi. Atölyelerde imal edilen ürünlerle alakalı okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi alan Özer, öğrencilerle sohbet etti.

Mahmut Özer, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada mesleki eğitim modelinin tüm ülkede yaparak, uygulayarak, üreterek yaygınlaştığını söyledi.

İnegöl ilçesindeki mobilyacılık üzerine çok deneyimli olan bir okulun laboratuvarlarını gezdiğini ifade eden Bakan Özer, "Sanayideki üretimle ilgili kullanılan tüm cihazların burada, eğitim aşamasında kullanıldığını görüyoruz. Yani öğrencilerimiz artık iş gücü piyasasına gittikleri zaman, mezun oldukları zaman karşılaşacakları tüm enstrümanları, tüm cihazları eğitim aşamalarında görerek o becerileri kazanarak eğitim alıyorlar ve ülkemizin kalkınmasında en kritik olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada çok önemli boşluğu dolduruyorlar. O katsayı uygulamasından sonra ciddi travma yaşayan mesleki eğitim artık çok güçlü bir şekilde ayakları üzerinde durarak ülkemizin moralini yükselterek geleceğe bakışını değiştiriyor." diye konuştu.

Özer, mesleki eğitimdeki döner sermaye kapsamında 2022 yılı için 1,5 milyar liralık üretim hedefi koyduklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"2022 yılında 2 milyarlık üretime ulaştık ve bu üretimin yaklaşık 100 milyonunu öğrencilerimize 200 milyonunu öğretmenlerimize üretime katkı payı olarak dağıttık. Meslek liseleri artık Ar-Ge çalışmaları yaparak patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri alıp bunları ticarileştirmeyle uğraşıyor. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Artık Türkiye'de mesleki eğitim sorunu büyük oranda çözüldü. İnşallah 2023 yılında da tüm paydaşlarımızla birlikte çok daha farklı açılımlarla, mesleki eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Ben Bursa'daki bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Sayın Vali'mize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bursa'daki mesleki eğitimdeki en önemli paylaşımımız. Gerçekten mesleki eğitimi tercih etmeleri için çok ciddi burs projeleri yürürlüğe soktu. MÜSİAD Genel Başkanı'mız burada. Mesleki eğitimdeki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Kendilerinden çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte el ele vererek çok daha güçlü bir mesleki eğitim sistemini inşa edeceğiz."

Bakan Özer'e, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri eşlik etti.





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