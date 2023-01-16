Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa'da MÜSİAD İnegöl Şubesi Genel Kurulu'nda konuştu:

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BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Katsayı uygulaması 2012 yılında kaldırıldıktan sonra tüm bakanlarımız, tüm bürokratlarımız, mesleki eğitimi güçlendirmek için çok ciddi çabalar sarf ettiler. Gelinen noktada artık, meslek liseleri üretim yapan, Ar-Ge çalışmaları yapan, yurt dışına ihracat yapan okullara dönüştü." dedi.

Bakan Özer, MÜSİAD İnegöl Şubesi Genel Kurulu toplantısında, Bursa'da mesleki eğitimin geldiği noktayı görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mesleki eğitimi en iyi iş dünyasının bildiğini ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitimin 28 Şubat'ta katsayı uygulamasıyla tarumar edilmesinin bedelini bu ülkenin nasıl ödediğini... İşte katsayı uygulaması 2012 yılında kaldırıldıktan sonra tüm bakanlarımız, tüm bürokratlarımız, mesleki eğitimi güçlendirmek için çok ciddi çabalar sarf ettiler. Gelinen noktada artık, meslek liseleri üretim yapan, Ar-Ge çalışmaları yapan, yurt dışına ihracat yapan okullara dönüştü."

Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin yapıldığı mesleki eğitim merkezlerinde 2021 yılının sonunda önemli değişiklikler yaptıklarını belirten Özer, "İşveren ve çalışanlar için çok cazip bir mekanizma ürettik. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kritik olan çırak, kalfa, usta ihtiyacını gidermek için. Bu değişikliği yapmadan önce Türkiye'deki çırak-kalfa sayısı 159 bindi. Hedef olarak 1 milyon çırak-kalfa koyduk. 2022 yılının sonunda 1 milyon 250 bin çırak-kalfa oldu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi çok daha güçlendirerek, sizlerle el birliği yaparak, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, her MÜSİAD başkanını bir meslek lisesine hami olarak vereceklerini, böylece MÜSİAD ile mesleki eğitim alanında çok önemli bir işbirliğini başlatmış olacaklarını bildirdi.

Toplantıda, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile diğer ilgililer hazır bulundu.

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