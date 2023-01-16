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Junioshow'u bin 600 yabancı alıcı ziyaret etti

AA

Junioshow'u bin 600 yabancı alıcı ziyaret etti

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nı 80'e yakın ülkeden yaklaşık bin 600 yabancı alıcı ziyaret etti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı bu yıl da ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Bursa'da 2023'ün ilk fuar organizasyonu olan ve 11-14 Ocak'ta Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayan Junioshow, sektörün ihracatına güç kattı.

BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve KFA Fuarcılık'ın çalışmaları kapsamında 80 ülkeden bin 600'e yakın yabancı alıcının ziyaret ettiği fuar, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti. Yabancı alım heyetlerinin yanı sıra yurt içinden de binlerce misafiri ağırlayan fuar, sektörü aynı çatı altında buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Junioshow Fuarı ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün 2023'e moralli başladığını söyledi.

Dört ayrı salonda düzenlenen fuara bu yıl 160’tan fazla firmanın katıldığını belirten İsmail Kuş, "Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki firmalarımızın birlikteliği ve uyumlu çalışma becerisi sayesinde fuarımız kısa sürede önemli bir konuma geldi. Fuarımız her yıl üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Bu sene farklı bir konseptle verimli bir fuar programı gerçekleştirdik. Fuarımıza katılım oldukça iyi." açıklamasında bulundu.

Kuş, yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören Junioshow'un verilen milyonlarca dolarlık siparişle hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"160'tan fazla katılımcı firma özel dekor stantlarda ilkbahar-yaz konseptinin en son trendlerini sergiledi. Fuar süresince kurulan iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve ihracatına büyük katkı sağladı. Yenilikçi ve üretken bakış açımızla fuarımızı en üst noktaya hep birlikte çıkaracağız. Yılın ikinci Junioshow Fuarını 10-13 Temmuz'da sonbahar-kış konseptiyle yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, Junioshow Fuarı'nın sektörün yükselen ivmesine bir kez daha güç kattığını aktardı.

Sektörü tek çatı altında buluşturan fuara katılan firmaların özellikle yabancı alıcıların ilgisinden son derece memnun kaldığını aktaran Yıldız, "Hem pandemi hem Rusya-Ukrayna savaşının olduğu dönemde bizim fuarımız beklenenden iyi bir fuar oldu diyebilirim. Fuar için müthiş bir efor sarf edildi. BTSO ile iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Ur-Ge projelerimiz, yurt dışı alım heyetleri ve B2B görüşmeleri bu fuarın gelişmesinde çok önemli rol oynadı." ifadelerini kullandı.

BTSO tarafından Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda, BEKSİAD, UTİB ve UHKİB işbirliğiyle düzenlenen Junioshow kapsamında kurgulanan trend alanları ile bebe ve çocuk modasındaki yeni trend ürünler görücüye çıktı. 50'yi aşkın firmanın hazırlamış olduğu 360 ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Alanında uzman isimlerin yer aldığı seminerler ile yenilikçi, akılcı ve sürdürülebilir üretim için farklı bakış açıları fuarda ele alındı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen seminerler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Fuar kapsamında Junio Fashion Show defilesiyle sektör temsilcisi 8 firma, ilkbahar-yaz kreasyonlarını görücüye çıkardı. Fuar kapsamında bu yıl 5. kez düzenlenen '"Genç Tasarımcılar Tasarım Yarışması" ödülleri de sahiplerini buldu.


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