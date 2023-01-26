Bakan Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu:

BURSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdumuzun geleceğine ışık tutuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe, üretime, istihdama, refaha, kalkınmaya yol açıyoruz. Türkiye'nin yolunu açıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde, Marmara Bölgesi'ndeki hızlı sanayileşme ve ticaret hacminin ihtiyacı olan deniz yolu taşımacılığında en önemli liman bölgelerinden birinin Gemlik olduğunu belirterek, Türkiye'nin 4'üncü büyük serbest bölgesinin Gemlik'te bulunmasının ilçenin hızla gelişmesini sağladığını ifade etti.

Bakanlık olarak Gemlik'in ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarından Gemlik-Armutlu Yolu üzerindeki Gemlik Yenimahalle yol ayrımında 1075 metre uzunluğundaki Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı'nı inşa ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projenin toplam uzunluğu 950 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte 2 kilometreyi aşıyor. Yolun Yenimahalle geçişi, tek yoldu. Bölünmüş yol standardına yükselttik. Ayrıca, yolun platform genişliği 12 metreden 19 metreye çıktığı için trafik yoğunluğu da rahatlayacak. Gemlikliler de bu cennet ilçemizi ziyaret edenler de rahat bir nefes alacak. Elbette her projemizde olduğu gibi çevresel faydaları da gözettik. Artık dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Yol medeniyettir' diyerek bizlere işaret ettiği istikamette, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdumuzun geleceğine ışık tutuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe, üretime, istihdama, refaha, kalkınmaya yol açıyoruz. Türkiye'nin yolunu açıyoruz."

- "Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, bakanlık bünyesindeki en önemli hizmet kollarından kara yolu taşımacılığının, en vazgeçilmez ulaşım modlarından biri olduğunu, uluslararası ve yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kilit rol oynadığını dile getirdi.

Lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenen kara yollarının çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çehresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajının elde edilmesi için de kritik önemde olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de bu önemin farkında binlerce çalışma arkadaşımızla beraber işimizin her daim başındayız. Bakanlığımızın bu çalışmaları sayesinde ekonomiye doğrudan katkı sağlayan, yüksek kalitede, kesintisiz, konforlu ve en üst düzeyde güvenlik sunan kara yolları, yenilikçi değerlerle bezenmiş, eşit, dengeli, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü konumuna yükseldi. Milletimize hizmetin en iyisini sunabilme, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda altyapıyı inşa ederek gençlerimize, ülkemize hizmet edebilmenin gururu içindeyiz. Bu gurur, motivasyonumuzun, heyecanımızın, çalışkanlığımızın ana kaynağı. Hiçbir zaman durmadık. Hep yola devam dedik. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estiriyoruz. Başkalarının 100 yılda inşa edemediği dev projeleri, dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi bir sürede tamamlayarak yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da hizmetine sunduk. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri ile İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli kara yolu eserleri sayesinde ortaya koyduğumuz başarılarla ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik."

- "Bölünmüş yollarımızı 38 bin kilometreye ulaştıracağız"

Adil Karaismailoğlu, dünyayı Türkiye'ye bağladıklarını, ülkeyi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdıklarını dile getirdi.

2003 yılı öncesi 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 29 bin kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol, 458 kilometre uzunluğunda 127 kara yolu tüneli ve 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşaatımız da devam ediyor. 2053'e geldiğimizde ise bölünmüş yollarımızı 38 bin kilometreye ulaştıracağız. İşte bu hedeflerimize Gemlik'te Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı'nı, Yalova'da ise Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağlantı yollarını açarak bir adım daha yaklaşıyoruz. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında daha nice büyük projeleri tamamlayacağız, yenilerine başlayacağız. Dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. Dünyada, ticaret yollarında söz sahibi Türkiye'nin altyapısını inşa ediyor, geliştiriyoruz. Dur durak bilmiyor, gençlerimizin yolunu açmak için en iyisini, en doğrusunu, en konforlusunu inşa ediyoruz. Yatırımlarımız mühendisinden işçisine, teknisyeninden yüklenicilerimize kadar bir bütün olarak ortaya koyduğumuz irade, emek ve alın terinin ürünüdür."

Bursa Valisi Yakup Canbolat da bugün açılışı yapılan köprülü kavşağın özellikle Armutlu'ya kadar olan kıyı şeridinde akan yoğun trafiğe nefes aldıracağının altını çizerek, 2003-2022 döneminde Bursa ve çevresinde 44 projenin vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik ilçesinin ülke açısından önemine değindi, ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentte devam eden ve başlatılan çalışmaları anlattı.

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ise Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililerin katıldığı törende kurdele kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye´ye bağladık
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora ...
(Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU GEMLİK-YENİMAHALLE FARKLI SEVİYELİ KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI AÇILIŞ TÖRENİ&#039;NE KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU GEMLİK-YENİMAHALLE ...
Bursa'daki terör saldırısının 4 sanığı için 913'er yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Bursa'daki terör saldırısının 4 sanığı için 913'er ...
Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı (2)
YEREL HABERLER Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden kadın cesedi ...
(Görüntülü) BURSA - ZEYTİNLİĞE GETİRİLEN GÜBRENİN İÇİNDEN CESET ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - ZEYTİNLİĞE GETİRİLEN GÜBRENİN ...
(Görüntülü) BURSA - TATLI İMALATHANESİNDE PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI: 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - TATLI İMALATHANESİNDE PATLAMANIN ...
Frutti Extra Bursaspor - Prometey: 92-94
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Prometey: 92-94
Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden ceset çıktı
YEREL HABERLER Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden ceset çıktı
Tatlı imalathanesinde patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tatlı imalathanesinde patlamanın ardından yangın ...
GÜNCELLEME - Bursa'da zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinde ceset bulundu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da zeytin bahçesine getirilen ...
Bursa'da zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinde ceset bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinde ...
Bursa'da tatlı imalathanesindeki patlamada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da tatlı imalathanesindeki patlamada 1 kişi ...
(Görüntülü) BURSA - FOTOĞRAF ÇEKERKEN KAYALIKLARDAN DÜŞEN SEMİHA, TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - FOTOĞRAF ÇEKERKEN KAYALIKLARDAN ...
Fotoğraf çekerken kayalıklardan düşen Semiha, toprağa verildi
YEREL HABERLER Fotoğraf çekerken kayalıklardan düşen Semiha, toprağa ...
Bursa'da hırsızlık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da hırsızlık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile anlaştı
YEREL HABERLER TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile anlaştı
TOFAŞ, başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER TOFAŞ, başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ...
Bursa'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin kura çekilişine devam edildi
YEREL HABERLER Bursa'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin kura ...
TOFAŞ, başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER TOFAŞ, başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ...
"Avrupa'nın en güzel kasabalarından" Gölyazı kar güzelliğine hasret kaldı
YEREL HABERLER "Avrupa'nın en güzel kasabalarından" Gölyazı kar ...
"Taktakçı ikizler" 3 dövüş sporunda dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
YEREL HABERLER "Taktakçı ikizler" 3 dövüş sporunda dünya ...
Bursa'da kahvehaneye ateş açarak 2 kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da kahvehaneye ateş açarak 2 kişiyi yaralayan 2 ...
Kahvehane önünde husumetliye tüfekle ateş açtılar: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kahvehane önünde husumetliye tüfekle ateş açtılar: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.