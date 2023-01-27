Bursa'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Burak Ekerer'in kullandığı 35 AIS 828 plakalı otomobil, Bursa-İzmir Otoyolu Şehir Hastanesi yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Bariyerin otomobile saplanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ekerer'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre trafik akışı aksadı.





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