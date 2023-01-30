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Geçen yıl Bursa'da sigara bırakma polikliniğine başvuran 460 kişi sigarayı bıraktı

AA

Geçen yıl Bursa'da sigara bırakma polikliniğine başvuran 460 kişi sigarayı bıraktı

BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 2022 yılında sigara bırakma polikliniklerine başvuru yapanlardan 460 kişinin sigarayı bırakarak, sağlıklı hayatı tercih ettiğini belirtti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'da sigara bağımlılığına karşı yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bilimsel geçerliliği kanıtlanmış yöntemler kullanılması halinde tütün bağımlılığından kurtulmanın mümkün olabildiğini vurguladı.

Tütün bağımlılığı ile mücadelenin en önemli aşamalarından birisinin, kullananların bırakmaları yönünde desteklenmesi olduğuna dikkati çeken Yavuzyılmaz, "İlimizde bu doğrultuda aktif hizmet veren 12 adet sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Her yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuranların ve aynı şekilde poliklinikler vasıtasıyla sigarayı bırakanların sayısının arttığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Sigara bırakma poliklinikleri, 2011 yılından beri hizmet vermektedir. 2011 yılından bu yana polikliniklerimize müracaat eden 12 bin 970 kişi sigarayı bıraktığını bildirmiştir. Geçtiğimiz yıl başvuranlardan 460 kişi de sigarayı bırakmıştır. Vatandaşlarımız Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu polikliniklerde sigara bırakma konusunda eğitim almış hekim ve diğer yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. Hekim tarafından, sigara kullanıcısı genel bir sağlık bakış açısıyla değerlendirilerek, bağımlılık düzeyi ortaya konmaktadır. Gerekli tanısal testler, laboratuar ve görüntüleme tetkikleri yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunda farmakalojik tedavi düzenlenmekte, gerekli durumlarda davranışsal bilişsel danışmanlık hizmeti verilmektedir."

Yavuzyılmaz son olarak, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların ve bantların kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olup, olmadığına bakılmaksızın sigara bırakma polikliniklerinde tedavi gören hastalara ücretsiz verildiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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