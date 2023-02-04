Bursa'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar?

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Yavuzselim Mahallesi'ndeki evlerinde Cengiz A. ile eşi Tuğba A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz A, yanındaki tabancayla eşine ateş etti. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tuğba A, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.