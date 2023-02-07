Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan sanığa ceza verilmedi

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BURSA (AA) - Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla dava açılan üniversite öğrencisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Enes K. (23), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Erkan Aysu'nun ailesi ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıla kadar hapsini talep etti.

Müşteki vekili ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaayı kabul etmediklerini dile getiren sanık avukatı, müvekkilinin kendisini korumaya çalıştığını belirterek, meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez." hükmü gereğince sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Yahşibey Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Enes K. kendisini gasbetmek isteyen Erkan Aysu'yu (31) bıçaklamış, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysu müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçan Enes K. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

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