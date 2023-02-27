Bursa'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

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BURSA (AA) - Orhangazi’de bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direk yola devrildi. Araç sürücüsü yaralandı.



Bölgede elektrik kesintisine de neden olan kaza sonrasında araç ve direğin yol ortasından kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.



Alınan bilgilere göre Enes Y. (25) idaresindeki 16 ACY 95 plakalı otomobil İznik istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddeti ile otomobil sürücüsü Enes Y. hafif yaralanırken, beton elektrik direği yola devrildi.



Elektrik tellerinin de kopup yola savrulduğu kaza sonrasında jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Olay yerine UEDAŞ ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, direk ise kepçe ile yol kenarına alındı.



UEDAŞ ekiplerinin güvenlik önlemlerini alması ve direğin kaldırılması sonrasında yol trafiğe yeniden açıldı. Devrilen direk nedeniyle bölgede de bir süre elektrik kesintisi yaşandı.



Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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