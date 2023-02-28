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"Bursa 10. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 4 Mart'ta başlayacak

AA

"Bursa 10. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 4 Mart'ta başlayacak

BURSA (AA) - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali", 4-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, başlangıcından bugüne 15 ülkenin katılım sağlayarak 101 oyunun sahnelendiği, 190 temsilin gerçekleştiği ve 39 bin 650 seyircinin ağırlandığı festivalde bu yıl Türkiye'den 5, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Yunanistan'dan 6 olmak üzere toplam 11 farklı oyunla 15 temsil, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkati çekerek, "Dayanışmanın acılarımıza merhem olmasını dileyerek bütün kötülüklerin üstesinden gelmek adına kolları sıvadık. Şimdi yeniden insan olduğumuzu hatırlatacak, umudu sunacak, huzur ve hevesin anlamını sorgulatacak, gülümsemenin erdemini gösterecek sanatın gücüne ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kurt, Bursa'da gerçekleştirdikleri festivalle yıllardır bu kentten Balkanlar'a dostluk köprülerinin kurulduğunu vurguladı.

Sırbistan'dan Bulgaristan'a, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kuzey Makedonya'dan Yunanistan'a kadar yakın coğrafyadan gelen oyunların yeniden yaşamları, kültürleri, gelenek ve görenekleri birleştirdiğini belirten Kurt, "Bursa gibi Osmanlı'dan miras kadim topraklarda, büyük bir kültürler arası kavşakta, tiyatronun geçmişiyle onurlandığı, sanatın ölümsüzlüğün kapısını aralayan değerli noktada, yaşam ve ölüm arasındaki karşıtlığı yeniden sorguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Festival programı

Festival, Sabahattin Ali'nin yazdığı, Nilbanu Engindeniz'in oyunlaştırdığı, Uğur Çınar'ın yönettiği Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı "Kürk Mantolu Madonna" adlı oyunla açılacak. Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 4 Mart Cumartesi ve 6 Mart Pazartesi günlerinde saat 20.00'de sahneye konulacak.

Sırbistan Novi Pazar Bölge Tiyatrosu, Hasan Erkek'in yazdığı, Almira Suljevic'in Türkçeye çevirdiği ve Stevan Bodroza'nın yönettiği "Eşik" oyunuyla 5 Mart'ta saat 20.00'de, Erzurum Devlet Tiyatrosu, Işıl Kasapoğlu'nun yazıp yönettiği "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunuyla 7 Mart'ta 11.00 ve 14.00 saatlerinde, Bulgaristan'ın Lofça Dram Tiyatrosu, Bilyana Petrova'nın oyunlaştırıp yönettiği "Gogol'ün Ruhu" oyunuyla 8 Mart'ta saat 20.00'de, Bosna Hersek'in Sahne Mess & Saraybosna Savaş Tiyatrosu, Almir Basovic'in yazdığı ve Thomas Steyaert'in yönettiği "Saraybosna Ruhu" oyunuyla 9 Mart'ta saat 20.00'de sanatseverlerin karşısına çıkacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Zafer Algöz'ün yönettiği "Rumuz Goncagül" adlı oyunuyla 10 ve 11 Mart'ta saat 20.00'de, Kosova'nın Artpolis Sanat ve Toplum Merkezi, Shqipe Malushi'nin yazdığı, Zana Hoxha'nın yönettiği "Kafesteki Vatan" oyunuyla 12 Mart'ta saat 20.00'de, Kuzey Makedonya Milli Kurum Türk Tiyatrosu, Georges Feydeau'nun yazdığı, Bilge Emin'in Türkçeye çevirdiği ve Sinişa Evtimov'un yönettiği "Kadın Terzisi" oyunuyla 13 Mart'ta saat 20.00'de, Ankara Devlet Tiyatrosu, Haldun Dormen'in yazdığı ve Boğaçhan Sözmen'in yönettiği "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ile 14 ve 15 Mart'ta saat 20.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Yunanistan'ın Psılıkatzıdıko Art Space / Omada7 ekibi, Sophocles'in yazdığı ve Viktoria Mastrogianni'in yönettiği "Antigone, Hubris" adlı oyunla 16 Mart'ta saat 20.00'de, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilgesu Erenus'un yazdığı ve Mustafa Kurt'un yönettiği "Misafir" oyunuyla 17 ve 18 Mart'ta saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde olacak.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye "www.devtiyatro.gov.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.

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