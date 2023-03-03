Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Sezgin Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahipleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.





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