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Berat Kandili Bursa ve çevre illerde idrak edildi

AA

Berat Kandili Bursa ve çevre illerde idrak edildi

BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi. Namaz sonrası cemaate kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Balıkesir

Balıkesir'de kent merkezindeki tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar, beraberinde getirdikleri çocuklarıyla avluda namaz kıldı.

Camiye gelenlere Büyükşehir Belediyesince kandil şekeri ve meyve suyu ikram edildi, İl Müftülüğünce de lokum dağıtıldı.

Berat Kandili dolayısıyla Sındırgı ilçesindeki Şerif Paşa Camii'nde de programlar düzenlendi.

Sındırgı İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti, ilahiler okundu ve depremlerden etkilenen vatandaşlar için dua edildi.

Namaz sonrasında Sındırgı Belediyesi tarafından helva ikramında bulunuldu.

- Bilecik

Bilecik'te İl Müftülüğünce başta Kayıboyu Camisi başta olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla Berat Kandili idrak edildi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

- Kütahya

Kütahya'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, Berat Kandili'nin bir fırsat gecesi olduğunu söyledi. Berat gecesinin tövbe ederek ve arınarak Ramazan ayına ulaşmak için bir şükür ve bağışlanma gecesi olduğunu dile getiren Demirtaş, paylaşmanın da önemine değindi.

Depremde vefat edenler için de dua edilen program, namaz kılınmasının ardından sona erdi.

- Çanakkale ve Yalova

Çanakkale'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda camide kandil dolayısıyla program düzenlendi, dualar edildi.

Programlara katılanlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit okundu ve dua edildi. Cami çıkışlarında ise Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Şefliği personeli tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

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