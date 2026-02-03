Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Sultan 2. Murad, vefatının 575. yılında Bursa'da anıldı

        Sultan 2. Murad Han, vefatının 575. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

        Giriş: 03.02.2026 - 15:24 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:24
        Sultan 2. Murad, vefatının 575. yılında Bursa'da anıldı
        Sultan 2. Murad Han, vefatının 575. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Muradiye Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Sultan 2. Murad'ın adil, cömert, dürüst, mutedil, müşfik, duygusal, iyi kalpli, tasavvufa, sanata ve ilme meraklı, hayırsever bir hükümdar olarak tasvir edildiğini söyledi.

        Yıldız, Sultan 2. Murad'ın fütuhatla geçen 30 yıllık saltanatında fethedilen bölgeleri gerek doğrudan kendisinin kurduğunu, gerek teşvik ettiği, desteklediği, ihya ve imar ettiğini, yerleşim birimlerini sayısız vakıf eserleriyle donattığını ifade etti.

        Sultan 2. Murad'ın, 3 Şubat 1451'de vefat ettiğini belirten Yıldız, "Vefatının 575. yıl dönümünde Sultan 2. Murad'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

        Konuşmanın ardından türbe ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

        Törene, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer ve çok sayıda kişi katıldı.

