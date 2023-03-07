Bursa'da kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin evleri kurayla belirlendi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Yiğitler-Esenevler-75. Yıl Kentsel Dönüşüm Projesi"ne katılan hak sahipleri kendi çektikleri kurayla yeni evlerini belirledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birinci derece deprem kuşağında olan Bursa'da, kentsel dönüşüm projeleriyle riskli yapı stokunu ortadan kaldırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Yıldırım ilçesinde hayata geçirdiği Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Kentsel Dönüşümünün ilk etabında inşaatlar tamamlanma aşamasına geldi.

Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan projenin birinci etabında 4 bin metrekarelik alanda zemin artı 7 kat ve 5 bloktan oluşan 104 daire ve 16 dükkan inşa ediliyor. Tamamen bölge sakinlerinin rızasıyla yapılan projede 65 konut ve 2 dükkan, 30-40 yıllık evlerini vererek projeye katılan vatandaşlara ait olacak.

İnşaatların tamamlanma aşamasına geldiği projede, hak sahipleri daire ve dükkanlarını kura çekimiyle belirledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 33. Noter Başkatibi Şeyma Gül Aksakal'ın gözetiminde yapılan kura töreninde vatandaşların heyecanına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kura töreninin hem Deprem Haftasına denk gelmesi hem de son bir aydır büyük acıların yaşandığı bir döneme denk gelmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaraları sarmak için hala deprem bölgesinde çalıştığını, kendisinin de günlerce bölgede kaldığını hatırlatan Aktaş, usulüne, tekniğine uygun yapılmayan, dükkan yapmak için kolanları kesilen binaların nasıl büyük bir faciaya yol açtığının herkes tarafından görüldüğünü belirtti.

Bursa'nın da fay hatları üzerinde olduğunu, bu acı gerçeği bilerek yaşamak gerektiğini dile getiren Aktaş, "Siz bu dönüşüme katılarak çok hayırlı bir iş yaptınız. Öyle '30-40 yıllık binamı vereyim, aynı metrekarede yenisini alayım, üstü de para vermeyeyim' anlayışıyla dönüşüm olmaz. Bindiğimiz araba, üzerimizdeki kıyafet veya beyaz eşyaya verdiğimiz değeri maalesef yaşam alanlarımıza vermiyoruz. Teknik usullere göre yapılan bu binalar, geleceğiniz adına önemli bir kazanım. Bursa’nın geleceği kentsel dönüşüme bağlı. Dönüşüm konusunda vatandaş, 3-5 liranın hesabını yapmadan elini sıkı tutmalı. Yeni konutların hepinize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Daha sonra kura çekimine katılan Aktaş, ismini kendisinin çektiği talihlilere, daire kuralarını çektirdi. Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinin acı izleri hala devam ederken, 30-40 evlerini bu proje için terk eden vatandaşlar ise yeni konutlarına kavuşmak için artık gün saymaya başladı.

Esenevler Mahallesi'nde 30 yıllık müstakil evde otururken Büyükşehir Belediyesinin dönüşüm projesine katılan Hüseyin Karabulut, "Projeye ilk katılanlardanım. Hatta önceleri bana tepki gösterenler bile oldu ama iyi ki katılmışım. Hiç pişman değil. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yine aynı mahallede oturan Adem Uzuntaş da 35 yıllık evinin yerine yepyeni bir daireye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kura çekimi sonrasında borçlanması bulunan hak sahiplerine 24 ay taksitle veya peşin ödeme olanağı sağlanıyor. Eylül 2022'de başlanan projede inşaatların yapımını Büyükşehir iştiraklerinden Burkent A.Ş. yaparken projenin 9 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanması planlıyor.

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