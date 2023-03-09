Bursa'da alacak meselesinden tartıştığı arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis

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BURSA (AA) - Bursa'da alacak meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapse çaptırıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Onur Semiz (32), maktul Murat Özkemer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını veren savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Önceki celselerde olayın, maktulün 1000 lira borcunu ödememesi nedeniyle gerçekleştiğini anlatan Semiz, yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıla düşürdü.

Heyet ayrıca, yargılama sırasında ifade veren şahitlerden Enes A. hakkında "yalan tanıklık"tan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Bursa'da 2021 yılının ağustos ayında Murat Özkemer'den (32) bir süre haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özkemer'in en son görüştüğü arkadaşı Onur Semiz'i gözaltına almıştı.

Polise verdiği ifadede, Özkemer'i Abdal Murat Deresi'nin üst taraflarında ormanlık alanda tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf eden Semiz tutuklanmıştı.



Özkemer'in cesedi ise söz konusu alanda bulunmuştu.

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