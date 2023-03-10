BBDSO'dan "Umudumuz Müziğimizde Kadınlar Günü" konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO), "Umudumuz Müziğimizde Kadınlar Günü" konserinde Nemet Quartet müzik grubu sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Nisan Ak yönetti.

Gecede grup, "Çiçekler Süiti", "Yaylı Kuartet 2.Bölüm", "Nemeth-Yaylı Dörtlü" ve "Introduction and Allegro" gibi eserlerİ BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda solistler ve şef, sanatseverlerden alkış aldı.







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