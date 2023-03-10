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GÜNCELLEME - Bursa'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

AA

GÜNCELLEME - Bursa'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyıya yanaşırken alabora olan balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarıldı, kaybolan 1 kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, içinde 3 kişi bulunan tekne, balıkçı barınağı bölgesinde kıyıya yanaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Süleyman Aslan (40) ve Mehmet Kaya'yı (45) denizden çıkardı.

Aslan ve Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Deniz polisine bağlı dalgıçlar, suya düştüğü belirlenen Hasan Karaca'yı (41) arama çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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