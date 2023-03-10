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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin, Sercan Abanoz (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Cavalcante, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu)



Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Ma'a, Bruno (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk, Jaeschke, Serhat Coşkun)



Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Bruno (Deniz İvgen, Volkan Done, Jaeschke)

Setler: 19-25, 22-25, 14-25

Süre: 74 dakika (25, 28, 21)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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