Bursa'da kereste atölyesinde fırlayan testere bıçağının isabet ettiği işçi öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste atölyesinde yaşanan iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Suriye uyruklu Nidal Eldenden (26), kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde çalıştığı atölyede kesim yaptığı sırada daire testere bıçağı yerinden fırladı.

Eldenden, testerenin boğazına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandı.

Yaralı işçi, mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eldenden, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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