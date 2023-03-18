18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekilerle Hamitler Şehitliği'ni ziyaret etti.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde Canbolat, anıta çelenk bıraktı.

Beraberindekilerle Pınarbaşı Şehitliği'ni de ziyaret eden Vali Canbolat, kabirlere karanfil bıraktı, şehitlik defterini imzaladı.

Anma etkinlikleri, Bursa Anadolu Lisesince Çanakkale şehitleri anısına Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla sona erdi.

- Eskişehir

Eskişehir Hava Şehitliği'nde anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, dua edildi.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Vekili Hasan Ünal ile diğer protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ayyıldız ve beraberindekiler, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Şehitliği'ne de ziyarette bulundu.

Törenlere, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ile şehit yakınları katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki program, anıta çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hasan Şıldak tarafından şehitlik defterinin imzalanması ve dua edilmesinden sonra şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakıldı.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok ve Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Büyükşehir Belediye Vekili Birol Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Yüzçelik, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

- Kütahya

Kütahya Hava Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Üsteğmen Yaşar Dikmen, Türk milletinin bağımsızlığı uğrunda en kutsal varlıklarını feda etmekten tereddüt etmeyen şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı, şehit aileleriyle görüştü.

Protokol üyeleri ayrıca Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneğinin kentteki şubelerini ziyaret etti.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Avcı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz binlerce yıldan beri Türk'ün milli varlığını sürdürmek için vatan, millet, istiklal, din, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiler. Türklüğün üstün haysiyet ve onurunun şerefle temsil ederken canlarıyla dünya tarih sayfasına destanlar yazarak ölümsüzleştiler." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende Vali Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Subaşı, Jandarma Eğitim Komutan Vekili Albay İsmail Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, şehitliğe ziyarette bulundu.

Jandarma Eğitim Komutanlığı askerleri tarafından yapılan saygı atışının ardından dua edildi. Daha sonra Kızılkaya, şehitlik defterini imzaladı.

Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, büyük bir kahramanlık örneği olarak yerini alan Çanakkale Zaferi'nde, vatan toprağını koruma uğruna dünyada eşi benzeri görülmemiş mücadeleler sonucu milletin bağımsızlığını canıyla kazandığını söyledi.

İl Müftüsü Ali Erhun'un dua ettiği program, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince sunulan anma etkinliğiyle tamamlandı.

- Yalova

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda çelenkler anıta bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından tören, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliklerin ziyaret edilmesiyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının yapılmasıyla süren şehitlikteki programda, şehit asker ve polisler için dualar edildi, kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki anma etkinliğiyle sona eren programlara, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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