Bursa'da iki saz bir ses "Feryad" konseri düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere İki Saz Bir Ses "Feryad" konseri gerçekleştirildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler ve yardımseverler yoğun ilgi gösterdi.
Gecede sahne alan Alim Hüseyinoglu, Barış Sari, Gamze Arslan Sari, Mesut Çaçka, Nilüfer Göl, Noyan Bükülen, Salih Taşkın ve Veli Sari, Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi.
Konser sonunda performans sergileyen sanatçıları sanatseverler uzun süre alkışladı.