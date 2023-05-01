Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnegöl Gençlik Merkezi"nin açılışında konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanı'mız kaptan köşkünde olacak. O gemi bu fırtınalı dünyada, bu fırtınalı havada yoluna kararlılıkla devam edecek ama bizim Mecliste de çoğunluğa gelmemiz lazım. O meclisi ihmal etmememiz lazım." dedi.

Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl ilçesinde yaptırılan İnegöl Gençlik Merkezi'nin açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in dün kendi rekorunu kırdığını söyledi.

Yaklaşık 900 bin kişinin bir günde TEKNOFEST'i ziyaret ettiğini belirten Bakan Varank, "Bugün o rekoru da kıracağımıza inanıyoruz ve TEKNOFEST ne demek biliyor musunuz? TEKNOFEST bu ülkeyi kalkındıracak, daha müreffeh hale getirecek, Türkiye'yi katma değerli üretimle dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirecek teknolojilerin sergilendiği, gençlerin bu manada çalışmalar yaptığı dünyanın bir numaralı uzay, havacılık ve teknoloji festivali demek." diye konuştu.

Mustafa Varank, AK Parti'nin 20 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi projelere kavuşturmanın derdinde olan bir iktidar olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gece, gündüz, tatil demedik, çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim öyle bir liderimiz var ki gecenin ikisinde arar 'Mustafa ne yapıyorsun?' der. Ya gecenin ikisinde ne yapabilirim? 'O işi hallettin mi?' diye sorar. İşte böyle bir liderle çalışıyoruz. Ve biz istiyoruz ki Türkiye hizmet kervanına devam etsin, bu projelere devam etsin, yatırımlara devam etsin. Türkiye'nin ekmeğini hep birlikte büyütelim. O ekmeği büyütelim ki her bir vatandaşımızın kazandığı refahı da arttırabilelim. Onun için biz çalışmaya devam edeceğiz ama bunun bir tane yolu var. 14 Mayıs'ta bizim bir karar vermemiz lazım. Bu ülke bu hizmetlerle, yatırımlarla yoluna devam mı edecek yoksa musluğu hizmet sananlarla yoluna devam mı edecek? Bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz."

- "Milletimizin yerli ve milli ürünlerinden gurur duymasından rahatsız oluyorlar"

Varank, muhalefetin Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u sürekli eleştirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Önce 'Yapamazsınız' dediler. Fabrika temelini attık. 'Bu fabrika bitmez' dediler. Fabrikanın açılışını yaptık. Bu sefer de 'Bunun içinde üretim bandı yok' dediler. 'Bu arabaları yollara çıkaramazsınız' dediler. Arabalar yollara çıkmaya başladı. 'Bunun fiyatı iki milyondan aşağı olmaz. Bunu kimse almaz' dediler. Tam 177 bin vatandaşımız 60 bin lira kapora yatırdı. Bu araçlara satın almak için sıraya girdi. Şimdi diyorlar ki 'Siz bunlardan sadece iki tane ürettiniz. Bir Mustafa Varank biniyor, bir de işte arada sırada başka bakanlara bir tane veriyorsunuz.' Karşımızda ne Türkiye'yi tanıyan ne üretimi bilen ne dünyadan haberdar olan bir muhalefet var. O kadar cahiller ki Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar. Onun için diyorlar ki Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor. Türkiye'nin otomobili Gemlik'ten, Bursa'dan geliyor, burada üretiliyor. Vatandaşlarımıza araçları teslim edilmeye başlandı. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Elazığ'da bir vatandaşımıza aracı gitmiş. Nasıl coşkulu, vatandaşlarımız nasıl seviniyor ve emin olun bundan rahatsız oluyorlar. Milletimizin kendi yerli ve milli ürünlerini geliştirmesinden, bunlarla gurur duymasından rahatsız oluyorlar."

- "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kaptan köşkünde olacak"

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'tan sonra yoluna kararlılıkla devam edeceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bunun yolunun seçimlerde doğru kararı vermekten geçtiğini vurguladı.

Vatandaşlardan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeleri konusunda söz vermelerini isteyen Varank, şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar kaptan köşküne oturtmaya var mısınız? Bu gemiyi rotasında salimen yüzdürmeye devam etmeye var mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız kaptan köşkünde olacak. O gemi bu fırtınalı dünyada, bu fırtınalı havada yoluna kararlılıkla devam edecek ama bizim Mecliste de çoğunluğa gelmemiz lazım. O Meclisi ihmal etmememiz lazım. Ne diyorlardı bunlar? 'Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceğiz' diyorlardı. Şimdi ağızlarına alıyorlar mı? Bir tane genel başkan milletvekilliğine aday bile olmadı. Mecliste tenezzül edip kendi genel başkanlarını koymuyorlar ama biz o Meclisi de güçlendireceğiz. Zaten güçler ayrılığını bu sistemle biz yerli yerine oturttuk ama Mecliste çoğunluğu almamız lazım. Sizlerden bir söz daha istiyorum. Cumhur İttifakı'nı Mecliste de çoğunluk yapmaya var mısınız?"

Mustafa Varank, karşılarında sürekli yalan söyleyen ve milleti kandırarak siyaset yaptığını zanneden bir koalisyon olduğuna değinerek, "Ne diyordu Kılıçdaroğlu? 'Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı' diyordu. Diyordu ki 'Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olursa nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine o Mecliste yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?' diye soruyordu. Biz şimdi soruyoruz. Sen genel başkansın. Bıraktın mı genel başkanlığı? Hayır. Peki cumhurbaşkanı adayı mısın? O zaman senin namusun demek ki bu kadar ucuzmuş. Bunu sormamız lazım. Size gelen bu koalisyonu destekleyen arkadaşlarınıza sormanız lazım. 'Yıllardır genel başkanlardan cumhurbaşkanı adayı olmaz' dediniz. 'İşte sizin genel başkanınız şu an cumhurbaşkanı adayı. Siz bizi niye aldatmaya çalışıyorsunuz?' demeniz lazım." ifadelerini kullandı.

- "Şu anda PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar"

Muhalefetin eski hükümetler zamanındaki kirli pazarlıkları tekrar Türkiye'nin gündemine getirmeye çalıştığını dile getiren Bakan Varank, o eski Türkiye'nin tarihin çöplüğüne gönderilmesi gerektiğini söyledi. Varank, şunları kaydetti:

"Bu kirli siyaseti o kadar ileri götürdüler ki artık sadece kendi aralarında pazarlık yapmıyorlar. Sana iki bakanlık, sana üç cumhurbaşkanı yardımcılığı, milletvekilleri bu listelere koyalım. Artık sadece bu kirli pazarlığı yapmıyorlar. Bu kirli pazarlığı iktidarı istedikleri için o kadar ileri boyuta götürdüler ki şu anda PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar. Bakın ne diyor? Bu PKK'nın sözde liderleri 'Bizim Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz lazım. Arkadaşlarımızı hapisten çıkarmamız lazım'. Bunu kime güvenerek söylüyorlar? Recep Tayyip Erdoğan'a güvenerek mi söylüyorlar? Yoksa Kılıçdaroğlu'na güvenerek mi söylüyorlar? Bizim bu pazarlıklara müsaade etmememiz lazım. PKK kimi destekliyorsa onun karşısında olmamız lazım. FETÖ kimi destekliyorsa onun karşısında olmamız lazım. Bizim öyle FETÖ'ye, PKK'ya yedirecek bir memleketimiz yok. Evvelallah bir olursak, beraber olursak hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımızın altında bu memlekete hizmet etme sevdasında olursak bizim başaramayacağımız hiçbir şey olmaz."

Açılışta, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da birer konuşma yaptı.

Konuşmalarından ardından gençlik merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, bazı AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.



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