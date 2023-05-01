Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kestel Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bunlar iktidarı elde etmek için kirli pazarlıklarını o kadar ileri götürdüler ki sadece kendi aralarında pazarlık yapmıyorlar. Şu anda terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar." dedi.

Varank, Kestel Meydanı'nda Kestel Belediyesince gerçekleştirilen toplu açılış törenindeki konuşmasında, AK Parti'nin bir ilçe belediyesinin yaptığı hizmetleri muhalefet partilerinin büyükşehir belediyelerinin yapamadığını söyledi.



Bu hizmetlere devam etmek istediklerini, bunun da yolunun 14 Mayıs'ta doğru tercih yapmaktan geçtiğini belirten Bakan Varank, "Doğru zamanda, doğru adama oy vermemiz lazım. Eğer sizler sandıkta doğru tercih yaparsanız bu hizmet kervanı, bu yatırımlar, bu projeler devam eder. Ama Allah korusun sandıkta bir kaza olursa Türkiye eski o anımsamak istemediğimiz, hatırlamadık istemediğimiz günlerine döner." diye konuştu.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kaptan köşküne oturtmanın yetmeyeceğini anlatan Mustafa Varank, mecliste de çoğunluk olmaları gerektiğini aktardı.



Mecliste kanunlar geçerken Kandil'in, FETÖ'nün değil, Kestellinin, Bursalının sesinin duyulması gerektiğini dile getiren Varank, "Onun için ne yapacağız? Cumhur İttifakı'nı da sandıkta en yüksek oyla çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Karşılarında bir yıkım koalisyonu olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şöyle devam etti:

"Hayatlarında taş üstüne taş koymamışlar ama bu memleketin hayrına hangi proje varsa onun karşısında durmuşlar. Bakınız biz Togg'u ürettik. Buraya Togg ile geldik. Bunlar Togg'a karşı çıkmadılar mı? Hani araba nerede diye konuşuyorlardı değil mi? Araba nerede? Kestel'de. Peki bu güzel kırmızı arabayı görüyorlar mı? Görmüyorlar. Çünkü bunlar memleketin hayrına hiçbir şeyi görmediler, görmezler. Bursa'nın bir şehir hastanesi var değil mi? Peki biz bunların aklına uysaydık Bursa'nın şehir hastanesi olur muydu? Peki biz bunların aklına uysaydık bir Osmangazi Köprüsü olur muydu? Olmazdı. Bunlar iş bilmedikleri gibi bunların hepsine karşılar. Togg'u olan bir Türkiye mi güçlü, Togg'u olmayan bir Türkiye mi güçlü? Osmangazi Köprüsü olan bir Türkiye mi güçlü, Osmangazi Köprüsü olmayan bir Türkiye mi güçlü? İHA'larıyla, SİHA'larıyla, TCG Anadolu'suyla bir Türkiye mi güçlü yoksa bunlara sahip olmayan bir Türkiye mi güçlü? Biz bunların eline kalsaydık şu anda yaya geziyorduk."



Bu sene TEKNOFEST'e tüm Türkiye'den 1 milyon gencin başvurduğunu vurgulayan Mustafa Varank, şunları kaydetti:



"Dünyada 1 milyon genci teknoloji yarışmalarının arkasından koşturan başka bir etkinlik yok, başka bir ülke yok. Peki biz bunu nasıl elde ettik? İşte 21 yıldır Ar-Ge'ye, inovasyona yatırım yaparak elde ettik. Gençlerimize yatırım yaparak elde ettik. Biz şuna inanıyoruz. Gençlerimize sağladığımız bu imkanlarla gençlerimiz tarih yazacak. Biz şimdi elektrikli otomobili yaptık ya bu gençler hidrojenli otomobili yapacak. Biz şimdi uzaya uydu gönderiyoruz ya bu gençlerimiz insanlı uzay araçlarını uzaya gönderecekler. Bir olursak, beraber olursak ay yıldızlı al bayrağa hizmet etme sevdasıyla hep birlikte hareket edersek evelallah başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. Yeter ki biz doğru adama güvenelim. Recep Tayyip Erdoğan'a güvenelim. Onunla beraber yol yürümeye devam edelim."

Karşılarındakilerin eski Türkiye'nin artıkları olduğunu belirten Varank, şöyle konuştu:

"Biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir istikrar getirdik. Ama bunlar hala o eski Türkiye'yi canlandırmaya çalışıyorlar. 'Sana iki bakanlık verdim, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim.' Yahu karpuz dilimi bile bu kadar kolay dağıtılmaz. Önüne gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar. Bu sistemden kaos çıkar. Biz kaos iktidarlarını artık bu ülkede görmek istemiyoruz. Bu kirli pazarlıklarla oluşturulan iktidarları tarihin çöplüğüne göndermemiz lazım. Bunlar iktidarı elde etmek için kirli pazarlıklarını o kadar ileri götürdüler ki sadece kendi aralarında pazarlık yapmıyorlar. Şu anda terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın sözde liderlerinin desteklediği aday hangisi? Kılıçdaroğlu. FETÖ'nün desteklediği aday hangisi? Kılıçdaroğlu. Bakın, PKK'lılar her gün televizyonlara çıkıp ne diyor? 'Bütün arkadaşlarımızı hapishaneden çıkaracağız 'diyorlar mı? Kime güvenerek konuşuyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek konuşuyorlar. Çünkü o kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaptılar. Amerika'da hamburger yerken kirli pazarlıklar yaptılar. Zannediyorlar ki bu millet bu ülkeyi PKK'ya FETÖ'ye teslim eder. Asla. Bizim milletimiz canını verir terör örgütlerine bu ülkeyi teslim etmez."

Sandıkta dimdik durup eski Türkiye'nin kalıntılarını tarihin çöplüğüne göndermeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:



"14 Mayıs'a çok bir zaman kalmadı. Bizim çok gayret etmemiz lazım. Öncelikle eş, dost, akrabaya ulaşmamız lazım. Herkes eşini, dostunu, akrabasını tanır. Kafasında soru işareti olanı tanır. Bir kere kafasında soru işareti olana bir kere gideceğiz, iki kere gideceğiz ama onun oyunu mutlaka çevireceğiz. Hepimizin telefonları var değil mi? Rehberlerimiz var değil mi? Oradaki her bir ismi aramamız lazım. 'Bakın bu Türkiye'nin kader seçimi' dememiz lazım. 'PKK'nın desteklediği adayı FETÖ'nün desteklediği adayı sandığa gömmemiz lazım' diye anlatmamız lazım. İşte o zaman 14 Mayıs'tan zaferle çıkarız."



Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, bazı AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.



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