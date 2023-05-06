Türk pop müziği sanatçısı Nilüfer, Bursa'da konser verdi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Türk pop müziğinin önemli sanatçılarından Nilüfer, Bursa'da konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserinde eski ve yeni albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer veren sanatçı, "Ellerinde Çiçekler", "Son Arzum" ve "Yolcu Yolunda Gerek" gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Nilüfer ve orkestrasının performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.