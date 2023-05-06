Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kirli pazarlıklarla Türkiye'nin altını oymaya çalışıyorlar. Biz şuna inanıyoruz: Bizim aziz milletimiz bu terör örgütlerine yol vermez. Allah'ın izniyle kimsenin bu ülkeyi teröre peşkeş çekmesine bizim milletimiz müsaade etmez." dedi.

Bakan Varank, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde partisinin milletvekili adaylarından Fuat Alpaslan'ın seçim ofisinin açılışında, 14 Mayıs'a kadar çok çalışarak zafere ulaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıl Türkiye'de taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarını belirten Varank, bu aziz milleti hak ettiği hizmetlerle buluşturmanın derdinde gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Togg, Osmangazi Köprüsü ve şehir hastaneleri gibi projelerin önemine değinen Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne yapmamız gerektiğini bilen bir iktidarız. 'İş bilenin, kılıç kuşananın.' demişler. Bu ay hiçbir vatandaşımız evinde doğal gaz faturası ödemeyecek. Ne yazıyor faturada? 'Sıfır lira. Cumhurbaşkanı'nın kararıyla bu ay fatura ödemiyorsunuz.' yazıyor değil mi? Önümüzdeki dönemde bir yıl boyunca 25 metreküpe kadar doğal gaz faturası ödemeyeceğiz. Peki bunu nasıl başardık? Karadeniz'de büyük bir gaz keşfettik. O gazdan gelen refahı biz işte hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Peki biz gaz ararken ne dediklerini hatırlıyor musunuz? 'Her gün gaz keşfediyorsunuz, nerede bu gaz?' diyorlardı değil mi? Peki biz bunların aklına uysaydık gaz keşfedebilir miydik? Keşfedemezdik. Hamdolsun biz ne yapacağını bilen bir iktidarız. Önümüzdeki dönemde aynı şevkle, aynı heyecanla sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yolumuza devam etmek istiyoruz."

- "Terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar"

Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın rekor oyla seçimi kazanması için çalıştıklarını anlatan Varank şunları kaydetti:

"Bu gerçekten Türkiye'nin kader seçimi. Eskiden biz kirli pazarlıkların döndüğü koalisyonlardan çok çektik. Yaşı müsait olanlar hatırlar. 'Ben sana iki bakanlık vereyim. Üç milletvekilini transfer edeyim, hükûmeti kurayım, yoluma bakayım'. Ondan sonra senede bir yapılan seçimler, 7 aylık hükûmetler, krizler, kaoslar, bu ülkede biz hep bunları yaşadık değil mi? Geçen gün Meral Akşener ne dedi? 'Bu ülke en müreffeh zamanlarını, en mutlu zamanlarını koalisyon dönemlerinde yaşadı.' dedi. Ya insaf, biz o dönemleri iyi hatırlıyoruz. Senin İçişleri Bakanı olup bu ülkede terörün kol gezdiği zamanları gayet hatırlıyoruz. Bu ülkede karakolların saatlerce bombalandığı, bir tane helikopter kaldıramadığımız zamanları gayet iyi hatırlıyoruz. Biz şu anda terörle mücadeleyi başka bir boyuta çıkardık. Biz şu anda terörist neredeyse bulup imha ediyoruz. Bu kirli koalisyonları tekrar getirmek isteyenler var. Bu yedili koalisyon Türkiye'yi o eski günlerine götürmek istiyor. Onun için de kendi aralarında çok çirkin pazarlıkların içerisindeler."

Muhalefeti eleştiren Varank, "Bu kirli pazarlıkları öyle ileri götürdüler ki şu anda terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın sözde liderleri her gün açıklamalar yapıyor. Ne diyorlar? '14 Mayıs'tan sonra İmralı'nın kapılarını kıracağız, Öcalan'a özgürlük getireceğiz.' diyorlar. Bunu kime güvenerek söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek söylüyorlar. Ne diyor PKK'nın sözde liderleri? 'Eğer 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa biz Kandil'de mahvoluruz, biteriz.' diyorlar değil mi? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta zafer gelecek. O Kandil'i onların başına tekrar yıkacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Varank sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda FETÖ'yle de pazarlık yapıyorlar. FETÖ'cülerin sözde önde gelenleri her gün açıklama yapıyor. Diyorlar ki '14 Mayıs'tan sonra biz Türkiye'ye geri döneceğiz. 14 Mayıs'tan sonra KHK'liler devlete geri dönecek, işlerine geri dönecek'. İşte bu kirli pazarlıklarla Türkiye'nin altını oymaya çalışıyorlar. Biz şuna inanıyoruz: Bizim aziz milletimiz bu terör örgütlerine yol vermez. Allah'ın izniyle kimsenin bu ülkeyi teröre peşkeş çekmesine bizim milletimiz müsaade etmez. Onun için bizim çok dikkatli olmamız lazım. Terör örgütleri kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. FETÖ kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. PKK kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. İnşallah bizim aziz milletimiz 14 Mayıs'ta doğru tercih yapacak. İnşallah aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Nice başarıları, nice yatırımları, nice hizmetleri bu ülkeye kazandırmaya devam edeceğiz. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona eren programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekili adayları ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank, Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank, Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da Hıdırellez etkinliklerine katıldı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da ...
Bakan Varank, Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı
YEREL HABERLER Bakan Varank, Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bursa'da ...
Bursa'da sanayi sitesinde 3 iş yeri ve 3 araç yandı
YEREL HABERLER Bursa'da sanayi sitesinde 3 iş yeri ve 3 araç yandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Ümit Özdağ´dan Bursa´da esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Ümit Özdağ´dan Bursa´da esnaf ziyareti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa 20. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa 20. Kitap ...
Togg, Bursa'da asker uğurlamasında konvoy başı oldu
YEREL HABERLER Togg, Bursa'da asker uğurlamasında konvoy başı oldu
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
YEREL HABERLER Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
BDT "Keşanlı Ali Destanı" ve "Küçük Prenses" oyunlarını sahneleyecek
YEREL HABERLER BDT "Keşanlı Ali Destanı" ve "Küçük Prenses" ...
Bursa'da "Taxim" oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Taxim" oyunu sahnelendi
BURSA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI  
YEREL HABERLER BURSA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI  
Bursa'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Türk pop müziği sanatçısı Nilüfer, Bursa'da konser verdi
YEREL HABERLER Türk pop müziği sanatçısı Nilüfer, Bursa'da konser ...
Kızının saçının çekildiği iddiasıyla geldiği okulda müdür yardımcısını vurdu: Tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Kızının saçının çekildiği iddiasıyla geldiği okulda ...
2 kilometre mesafeden ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermiyle öldü (3)
YEREL HABERLER 2 kilometre mesafeden ateşlenen silahtan çıkan yorgun ...
Bursa'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın ...
Bursa'da, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ...
Bakan Varank: O zamanlar terörü temizleseydiniz de bu petrolü siz bulsaydınız (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: O zamanlar terörü temizleseydiniz de bu ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da seçim ...
Sokaktaki tartışmada bacağından vuruldu
YEREL HABERLER Sokaktaki tartışmada bacağından vuruldu
Bursa'daki tarihi Sağrıcı Sungur Mescidi 65 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
YEREL HABERLER Bursa'daki tarihi Sağrıcı Sungur Mescidi 65 yıl sonra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.